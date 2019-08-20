В Крым прибыла группа общественников из Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Представители общественной организации Druschba Global находится с ознакомительным визитом в Крыму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Группа общественников, состоящая из 15 человек, уже находится в Крыму. Их задача – развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в рамках визита представители Германии намерены не только посетить ряд ключевых объектов полуострова, но также пообщаться с простыми крымчанами.
"В рамках визита также запланирована встреча с представителями крымского парламента. Крымская власть открыта для диалога", - сказал Гемпель.