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РИА Новости

В Москве пресекли деятельность подпольной клиники пластической хирургии

14:46 20.08.2019
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач
Врач
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Росздравнадзор пресек деятельность подпольной клиники пластической хирургии в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки частного медицинского центра установлен факт нелегального оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия". В июле по итогам проверки возбуждено уголовное дело, клиника приостановила проведение пластических операций", - говорится в сообщении.
В операционной. Архивное фото
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Росздравнадзор выявил нарушения в 362 клиниках пластической хирургии
Отмечается, что в конце 2018 года сотрудники Росздравнадзора проверили клинику "Медицинская академия "Генезис". Руководство клиники пыталось убедить сотрудников Росздравнадзора, что специалисты занимались только косметологией, предъявляя в качестве доказательств заранее подготовленные медицинские карты, содержащие ложную информацию.
Однако при беседе с находившимися в клинике пациентами установили, что в день проверки двум женщинам провели операции, в том числе по установке силиконовой груди. Также один из пациентов лежал в операционной, хотя клиника не имела лицензии.
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РосздравнадзорМоскваПроисшествия
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