В Москве пресекли деятельность подпольной клиники пластической хирургии

"В ходе проверки частного медицинского центра установлен факт нелегального оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия". В июле по итогам проверки возбуждено уголовное дело, клиника приостановила проведение пластических операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2018 года сотрудники Росздравнадзора проверили клинику "Медицинская академия "Генезис". Руководство клиники пыталось убедить сотрудников Росздравнадзора, что специалисты занимались только косметологией, предъявляя в качестве доказательств заранее подготовленные медицинские карты, содержащие ложную информацию.

Однако при беседе с находившимися в клинике пациентами установили, что в день проверки двум женщинам провели операции, в том числе по установке силиконовой груди. Также один из пациентов лежал в операционной, хотя клиника не имела лицензии.