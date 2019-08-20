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РИА Новости
Культура

Российский фильм для взрослых "Верность" выйдет в широкий прокат 31 октября

14:44 20.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли выйдет в широкий прокат 31 октября, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures Russia.
Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы юбилейного 30-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи, где драма получила диплом жюри "за безграничную веру актеров в режиссера".
Главные герои фильма - супружеская пара Лена и Сережа. Лена подозревает Сережу в романе на стороне. Вместо выяснения отношений с мужем Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. В итоге двойная жизнь Лены выходит из-под контроля и фактически переписывает ее основную жизнь.
Главные роли исполнили Александр Паль и Евгения Громова.
Пресс-служба подчеркнула, что "Верность" - первый для российского кинематографа опыт широкого кинотеатрального выпуска столь откровенной картины для взрослых с рейтингом 18+.
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