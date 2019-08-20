Российский фильм для взрослых "Верность" выйдет в широкий прокат 31 октября

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли выйдет в широкий прокат 31 октября, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures Russia.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы юбилейного 30-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи, где драма получила диплом жюри "за безграничную веру актеров в режиссера".

Главные герои фильма - супружеская пара Лена и Сережа. Лена подозревает Сережу в романе на стороне. Вместо выяснения отношений с мужем Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. В итоге двойная жизнь Лены выходит из-под контроля и фактически переписывает ее основную жизнь.

Главные роли исполнили Александр Паль и Евгения Громова.