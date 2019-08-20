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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ открыла в Москве бесплатный центр реабилитации для наркозависимых

14:43 20.08.2019 (обновлено: 16:07 20.08.2019)
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© РИА Новости / Артем Буденный Сотрудники амбулаторного центра реабилитации наркозависимых "Реабилитация LIVE" во время открытия бесплатного центра реабилитации для наркозависимых в Москве
Сотрудники амбулаторного центра реабилитации наркозависимых Реабилитация LIVE во время открытия бесплатного центра реабилитации для наркозависимых в Москве
© РИА Новости / Артем Буденный
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Бесплатный негосударственный амбулаторный центр реабилитации наркозависимых "Реабилитация LIVE" открылся во вторник при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках недалеко от Павелецкого вокзала, передает корреспондент РИА Новости.
"За полторы недели до открытия мы получили более 100 обращений. Одновременно в центре могут проходить реабилитацию 15 человек. К счастью, центр этим не ограничивается. Можно ежедневно посещать индивидуальные консультации психологов и групповые занятия для зависимых и их родственников – это открыто для всех и абсолютно анонимно – как в храм пойти. Желательно предварительно позвонить по телефону горячей линии", - сказал РИА Новости директор центра, руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата Алексей Лазарев.
По его словам, формат консультаций и амбулаторной помощи очень востребован у тех, кто еще не потерял работу и семью и не готов проходить полугодовую реабилитацию.
Пациентам предлагают интенсивную – 6 дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Для родственников и близких предусмотрены занятия по преодолению созависимости. При необходимости больные также смогут пройти лечение в церковных стационарах в регионах.
Центр организован Синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского на средства Фонда президентских грантов и пожертвования.
Сегодня в России насчитывается около 460 тысяч наркозависимых, приводят в Церкви статистику МВД. В стране действуют более 300 церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе 70 реабилитационных центров, свыше 60 консультационных пунктов, 18 центров ресоциализации. Ежегодно открываются не менее десяти новых церковных структур помощи наркозависимым.
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