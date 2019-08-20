Показ видеоролика кампании "Однозначно" стартовал на 3 федеральных каналах

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Показ видеоролика "Знаки" в рамках социальной кампании "Однозначно", посвященной теме безопасности на дорогах, стартовал на трех федеральных телеканалах, сообщает Госавтоинспекция России.

Кампания пропаганды безопасной езды "Однозначно понимай знаки" проводится в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке экспертного центра "Движение без опасности".

Кампания обращена ко всем участникам дорожного движения и призвана привлечь их внимание к основным факторам риска на дороге, в частности, к важности правильного выбора скоростного режима с учётом дорожной ситуации и окружающих условий, а также к необходимости безусловного соблюдения установленных ограничений скорости, говорится в сообщении.

По мнению организаторов кампании, использование наглядных инструментов может быть гораздо эффективнее, чем ужесточение наказания. "Наша главная задача - донести до сознания каждого участника дорожного движения, что соблюдение правил, прежде всего, необходимо для того, чтобы обезопасить себя и окружающих на дороге, а не из-за страха быть наказанным", - подчеркнул на пресс-конференции, посвященной старту кампании "Однозначно", заместитель руководителя Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

В рамках кампании "Однозначно" Госавтоинспекция, экспертный центр "Движение без опасности" и аналитический центр НАФИ провели комплексное исследование отношения участников дорожного движения к основным факторам риска на дороге и их профилактике. Во всероссийском соцопросе приняли участие 2350 человек, в том числе 750 жителей Москвы, ответивших на 55 открытых и закрытых вопросов анкеты.

Опрос показал, что 26% от общего числа респондентов считают превышение максимально разрешенной скорости до 20 км/ч обычной для большинства водителей практикой, не представляющей опасности, а 30% респондентов вообще полагают, что это мелкое нарушение ПДД, чреватое только потерей денег, и то если попасть под камеру.