Киев затягивает подготовительные работы к ремонту моста, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в затягивании сроков подготовительных работ по ремонту моста на КПП "Станице Луганской".
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию. Во вторник ЛНР обвинила Киев в беспорядочном минировании местности в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
"Целенаправленное формирование очага напряженности в районе КПВВ "Золотое" проводится с целью отвлечения внимания международной общественности от затягивания сроков выполнения подготовительных работ, необходимых для восстановления моста через реку Северский Донец в районе населенного пункта Станица Луганская", - заявил Филипоненко на брифинге.
По его мнению, Киев таким образом пытается прикрыть виновных в хищении средств, выделенных Международным Комитетом Красного Креста и ООН на ремонт моста.