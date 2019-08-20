Киев затягивает подготовительные работы к ремонту моста, заявили в ЛНР

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию. Во вторник ЛНР обвинила Киев в беспорядочном минировании местности в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.