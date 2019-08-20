Дутерте: иностранным судам нужно разрешение на проход в водах Филиппин

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил о последствиях для иностранных судов, которые будут проходить через территориальные воды Филиппин без получения разрешения властей, сообщает газета Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил о последствиях для иностранных судов, которые будут проходить через территориальные воды Филиппин без получения разрешения властей, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на представителя лидера.

Издание отмечает, что предупреждение Дутерте поступило после информации военных страны о том, что недавно пять китайских военных кораблей прошли через пролив близ острова Сибуту в провинции Тави-Тави, не сообщив об этом властям страны. Предположительно, суда отключали свои автоматические идентификационные системы.

"Чтобы избежать недопонимания в будущем, президент уведомляет, что с сегодняшнего дня все иностранные суда, проходящие через наши территориальные воды, должны уведомлять и получать разрешение от… властей государства заблаговременно до фактического прохода", - передает издание слова официального представителя президента Сальвадора Панело.

Он подтвердил, что власти могут применить военную силу для исполнения приказа президента, если судна будут проходить в водах страны без разрешения. Власти, как он отметил, в таком случае остановят эти суда и скажут экипажу "выйти" из территориальных вод.

Панело добавил, что проход китайских военных кораблей в водах страны без уведомления не является актом дружбы и может являться нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Издание Rappler отмечает, что в ближайшее время Дутерте будет находиться с визитом в Китае, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи, как сообщили филиппинские власти, предполагается обсудить ситуацию вокруг Южно-Китайского моря.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.