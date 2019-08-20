Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T14:36Z
https://ria.ru/20190820/1557671146.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150855/70/1508557053_0:0:2777:1562_1036x0_80_0_0_87637e08e83ae673af3bf4a5dbe32e96.jpg
РИА Новости

Дутерте: иностранным судам нужно разрешение на проход в водах Филиппин

14:36 20.08.2019
1228
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил о последствиях для иностранных судов, которые будут проходить через территориальные воды Филиппин без получения разрешения властей, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на представителя лидера.
Издание отмечает, что предупреждение Дутерте поступило после информации военных страны о том, что недавно пять китайских военных кораблей прошли через пролив близ острова Сибуту в провинции Тави-Тави, не сообщив об этом властям страны. Предположительно, суда отключали свои автоматические идентификационные системы.
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото
19 ноября 2018, 07:33РИА Новости
Китай предложил Филиппинам диалог по спору вокруг Южно-Китайского моря
"Чтобы избежать недопонимания в будущем, президент уведомляет, что с сегодняшнего дня все иностранные суда, проходящие через наши территориальные воды, должны уведомлять и получать разрешение от… властей государства заблаговременно до фактического прохода", - передает издание слова официального представителя президента Сальвадора Панело.
Он подтвердил, что власти могут применить военную силу для исполнения приказа президента, если судна будут проходить в водах страны без разрешения. Власти, как он отметил, в таком случае остановят эти суда и скажут экипажу "выйти" из территориальных вод.
Панело добавил, что проход китайских военных кораблей в водах страны без уведомления не является актом дружбы и может являться нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
Издание Rappler отмечает, что в ближайшее время Дутерте будет находиться с визитом в Китае, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи, как сообщили филиппинские власти, предполагается обсудить ситуацию вокруг Южно-Китайского моря.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.
Вид из окна военного самолета на острова Спратли в Южно-Китайском море. Архивное фото
10 апреля 2018, 09:23РИА Новости
Китай разместил на спорных островах военное оборудование, сообщили СМИ
1110110
Обсудить 0
Родриго ДутертеКитайФилиппины
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии
РИА
Новости
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Макрон заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным Иран
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане отложили роспуск военного совета
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме. 11 апреля 2019
Суданская оппозиция утвердила список своих кандидатов в суверенный совет
Участники выступления против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Сан-Паулу
Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам
Ситуация в Идлибе
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддерживает возврат России в G8
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Открытие выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Выторговать безопасность у агрессора невозможно, заявил Нарышкин
Эмблема Audi
Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi и Porsche
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Волны тепла в Москве не будет, заявил Вильфанд
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния