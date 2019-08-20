Руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна в Турции

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в Турции после того, как ее руку засосало в трубу бассейна в Бодруме, сообщает телеканал "Звезда".
Информацию о несчастном случае подтвердили в российском генконсульстве в Анталии. Отмечается, что инцидент произошел в бассейне отеля "Санхилл".
"По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей", — отмечается в сообщении.
В дипмиссии добавили, что расходы на лечение возместит страховая компания в пределах заключенного договора.
Генконсульство запросило у властей провинции и в полиции официальную информацию о происшествии.
"Желаем девочке скорейшего выздоровления, надеемся на лучшее", — заключили в дипмиссии.
По данным телеканала, инцидент произошел 18 августа. Отец девочки нырнул под воду и увидел, что руку дочери затянуло в трубу насоса. Рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку из бассейна.
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