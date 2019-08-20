Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T14:34Z
https://ria.ru/20190820/1557671058.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155764/67/1557646730_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_31869d590001865ee0c51c1742228737.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба

14:34 20.08.2019
9060
© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
Ситуация в Идлибе . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия. Как сообщило турецкое агентство DHA, сирийские ВВС подвергли авиаудару турецкий военный конвой в провинции Идлиб.
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
Вчера, 06:55Война в Сирии
Источник: сирийская армия перерезала пути снабжения террористов в Хаме
"Ситуация, которая разворачивается там сейчас, она связана именно с тем, что экстремисты не прекращают своих попыток оттуда (из контролируемых боевиками и оппозицией районов в Идлибе - ред.) поражать цели на остальной части территории САР. Наши военные, конечно же, находятся в повседневном контакте. Нынешняя ситуация также конкретно обсуждается между ними в эти дни", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2922124
Обсудить 0
Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны РФТурцияСирияРоссия
Рекомендуем
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
РИА
Новости
Виды острова Итуруп
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Лента
новостей
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
ДТП с участием микроавтобуса в Челябинске
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Берлинский кафедральный собор
О "естественном праве". Почему девочкам не надо петь в хоре мальчиков
Игрушка Чебурашка
"Союзмультфильм" представил новый мультфильм с Чебурашкой
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддерживает возврат России в G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния