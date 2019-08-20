Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба

В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия. Как сообщило турецкое агентство DHA, сирийские ВВС подвергли авиаудару турецкий военный конвой в провинции Идлиб.

"Ситуация, которая разворачивается там сейчас, она связана именно с тем, что экстремисты не прекращают своих попыток оттуда (из контролируемых боевиками и оппозицией районов в Идлибе - ред.) поражать цели на остальной части территории САР. Наши военные, конечно же, находятся в повседневном контакте. Нынешняя ситуация также конкретно обсуждается между ними в эти дни", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй.