Пострадавшую при жесткой посадке А321 в Подмосковье выписали из больницы

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Госпитализированную после жесткой посадки в Подмосковье пассажирку А321 выписали из больницы во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что накануне женщина проходила обследование, по результатам которого приняли решение о ее выписке.
19 августа, 17:09РИА НовостиМэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
"Выписана под наблюдение врача по месту жительства", - сказали в ведомстве.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.