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РИА Новости

Пострадавшую при жесткой посадке А321 в Подмосковье выписали из больницы

14:22 20.08.2019
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© СК РФСотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Жуковском. Стоп-кадр видео
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Жуковском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Госпитализированную после жесткой посадки в Подмосковье пассажирку А321 выписали из больницы во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что накануне женщина проходила обследование, по результатам которого приняли решение о ее выписке.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин
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"Выписана под наблюдение врача по месту жительства", - сказали в ведомстве.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
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Московская областьПроисшествия
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