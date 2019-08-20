Макрон знает позицию России из первоисточника, заявил Песков

"Это не месседж. Поскольку произошла сверка часов, в настоящее время Макрон просто знает позицию России по наиболее актуальным вопросам. И знает ее не на основе каких-то фейковых новостей, не на основе вольных трактовок, а от первоисточника, то есть от главы российского государства. В этом как раз и ценность подобных встреч, которые трудно переоценить", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, был ли сформулирован на встрече Путина и Макрона некий месседж для лидеров G7.