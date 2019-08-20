Макрон знает позицию России из первоисточника, заявил Песков

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон знает позицию России по актуальным вопросам от первоисточника, а не из фейковых новостей и вольных трактовок, как раньше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это не месседж. Поскольку произошла сверка часов, в настоящее время Макрон просто знает позицию России по наиболее актуальным вопросам. И знает ее не на основе каких-то фейковых новостей, не на основе вольных трактовок, а от первоисточника, то есть от главы российского государства. В этом как раз и ценность подобных встреч, которые трудно переоценить", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, был ли сформулирован на встрече Путина и Макрона некий месседж для лидеров G7.
Встреча Путина и Макрона прошла за неделю до саммита G7 в Биаррице. Эксперты считают, что президент Франции использует эти переговоры, чтобы озвучить позицию Москвы по актуальным международным вопросам лидерам "семерки".
Так, руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский отметил, что Макрон будет стремиться выступить перед остальными партнерами по "семерке" как человек, который знает в совершенно свежем приближении подходы России и как он видит российскую позицию. В свою очередь глава франко-российского аналитического центра "Обсерво" в разговоре с корреспондентом РИА Новости предположил, что Макрон в Биаррице попытается выступить посредником для того, чтобы вывести отношения между Россией и Европой из тупика.