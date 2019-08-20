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РИА Новости

Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой

14:20 20.08.2019 (обновлено: 16:07 20.08.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN смешивает загрязненную нефть с чистой, добиваясь нормального качества сырья, сообщил журналистам во вторник вице-президент топливной группы Lotos Ярослав Кавула.
Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда в трубопровод попала нефть, загрязненная хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб будет "Транснефть".
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По словам Кавулы, загрязненная нефть по-прежнему остается в польской трубопроводной и складской системе. "PERN делает соответственные смеси нефти, которые позволят при смешивании с чистой нефтью выполнять все требования к качеству", - сказал он.
"Такая нефть перерабатывается на НПЗ безопасным способом", - добавил Кавула.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьПольшаБелоруссияРоссияУкраинаЭкономика
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