Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда в трубопровод попала нефть, загрязненная хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб будет "Транснефть".