В Москве зафиксировали самый теплый день августа

"Температура будет превышать норму в Москве на четыре-шесть градусов: сегодня, завтра, послезавтра. Летняя погода характеризуется и ночными температурами: в диапазоне 16-18 градусов минимально... Будет переменная облачность и много солнца", — сказал Вильфанд.