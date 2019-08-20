В Москве зафиксировали самый теплый день августа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двадцатое августа стало самым теплым днем месяца, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Было 25,3 градуса. А сейчас в Москве 27,3 градуса — за 12 часов. Да, самый теплый день в августе", — отметил он.
По словам специалиста, несмотря на холодную середину лета, в один из дней июля температура перешагнула отметку в плюс 28 градусов.
Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ближайшие дни в столице ожидаются очень теплыми: столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов.
"Температура будет превышать норму в Москве на четыре-шесть градусов: сегодня, завтра, послезавтра. Летняя погода характеризуется и ночными температурами: в диапазоне 16-18 градусов минимально... Будет переменная облачность и много солнца", — сказал Вильфанд.
Однако уже к выходным температура вновь понизится, но все равно будет превышать климатическую норму на один-полтора градуса.