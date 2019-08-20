Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T15:37Z
https://ria.ru/20190820/1557670337.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155507/25/1555072526_0:348:3022:2048_1036x0_80_0_0_a3af9c5e14a56b84e9462306bbc53277.jpg
РИА Новости

В Москве зафиксировали самый теплый день августа

14:16 20.08.2019 (обновлено: 15:37 20.08.2019)
411
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина загорает у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двадцатое августа стало самым теплым днем месяца, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Было 25,3 градуса. А сейчас в Москве 27,3 градуса — за 12 часов. Да, самый теплый день в августе", — отметил он.

По словам специалиста, несмотря на холодную середину лета, в один из дней июля температура перешагнула отметку в плюс 28 градусов.
Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ближайшие дни в столице ожидаются очень теплыми: столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов.

"Температура будет превышать норму в Москве на четыре-шесть градусов: сегодня, завтра, послезавтра. Летняя погода характеризуется и ночными температурами: в диапазоне 16-18 градусов минимально... Будет переменная облачность и много солнца", — сказал Вильфанд.

Однако уже к выходным температура вновь понизится, но все равно будет превышать климатическую норму на один-полтора градуса.
Теплая погода в Москве
Вчера, 12:58РИА Новости
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
020012
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Теплая погода в Москве
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
РИА
Новости
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Лента
новостей
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния