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РИА Новости

Песков не стал комментировать увольнение зампреда ПФР Иванова

14:11 20.08.2019 (обновлено: 15:36 20.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в Басманном суде Москвы. 12 июля 2019
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в Басманном суде Москвы. 12 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отставка зампредседателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Иванов освобожден от должности в связи с утратой доверия, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Это не наш вопрос. Он не назначается указами президента", - сказал Песков.
Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, он арестован на два месяца.
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в Басманном суде Москвы
Вчера, 14:04РИА Новости
В ПФР прокомментировали увольнение зампреда правления Иванова
Копейкина же, бывшего сотрудника ФСБ, подозревают в посредничестве. По данным следствия, "неустановленные лица" ежемесячно переводили ему на счет 200 тысяч рублей, которые в конечном итоге полагались Иванову.
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Алексей ИвановДмитрий МедведевПенсионный фонд РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
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