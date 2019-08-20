Песков не стал комментировать увольнение зампреда ПФР Иванова

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отставка зампредседателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова не является вопросом Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Иванов освобожден от должности в связи с утратой доверия, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Это не наш вопрос. Он не назначается указами президента", - сказал Песков.

Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, он арестован на два месяца.