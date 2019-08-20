Перед "нормандской" встречей "серьезно поработают" эксперты, сообщил Песков

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в понедельник развернуто обсудили Украину, проведению встречи в "нормандском формате" будет предшествовать работа экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина: весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи", - сообщил Песков во вторник, говоря о прошедшей накануне встрече лидеров двух стран.
Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.