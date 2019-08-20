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РИА Новости

Сбербанк поможет компаниям проверять кандидатов при приеме на работу

14:10 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сбербанк разработал сервис, который поможет компаниям проверить потенциальных кандидатов при найме на работу, данные будут анализироваться из проверенных и официальных источников, также будет учитываться поведение человека в социальных сетях, говорится в сообщении банка.
"Сбербанк, расширяя комплекс услуг для корпоративных клиентов, разработал новый сервис "Проверка сотрудника". Он предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу", - сказано в сообщении.
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В Сбербанке подчеркнули, что проверка производится только с согласия кандидата и в ее ходе анализируются данные из проверенных и официальных источников, а также поведение человека в социальных сетях. По данным банка, предпринимателям предоставляются сведения о действительности паспорта или временного удостоверения кандидатов, о наличии у них проблем с законом, штрафов, задолженностей - самый широкий спектр данных, позволяющих объективно оценить перспективы возможных деловых отношений.
Отмечается, что проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и так далее.
"Мы перспективно оцениваем интерес к нашей новой услуге, так как не у всех представителей малого бизнеса есть подобные возможности оценки персонала. Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом", - прокомментировал управляющий директор дивизиона "Малый и микро бизнес" банка Алексей Шашкин.
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Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
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