В Кремле прокомментировали ситуацию с ввозом сильнодействующих препаратов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих препаратов, например, "Фризиума", надо найти золотую середину, этим занимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации с тем, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети родителей не терпели мучений. В то же время также все мы знаем, что, к сожалению, имеют место быть попытки прикрытия вот этой темой, распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным. Здесь нужно найти золотую середину и вопросом этим давно занимаются", - заявил Песков.

Он также добавил, что в адрес президента было направлено письмо касающееся данной темы, которое будет доложено главе государства.

Ранее в СМИ широкий резонанс вызвали задержания женщин, заказавших для своих детей-инвалидов по интернету не зарегистрированные в РФ лекарства. Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава 15 августа написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. В понедельник прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".