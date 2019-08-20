Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T14:18Z
https://ria.ru/20190820/1557669981.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_32e67ec18b5e9d1ae36cf97430d71042.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с ввозом сильнодействующих препаратов

14:07 20.08.2019 (обновлено: 14:18 20.08.2019)
382
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих препаратов, например, "Фризиума", надо найти золотую середину, этим занимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации с тем, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети родителей не терпели мучений. В то же время также все мы знаем, что, к сожалению, имеют место быть попытки прикрытия вот этой темой, распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным. Здесь нужно найти золотую середину и вопросом этим давно занимаются", - заявил Песков.
Государственная дума РФ
18 января, 20:33РИА Новости
В Госдуме прокомментировали ограничение продаж сильнодействующих веществ
Он также добавил, что в адрес президента было направлено письмо касающееся данной темы, которое будет доложено главе государства.
Ранее в СМИ широкий резонанс вызвали задержания женщин, заказавших для своих детей-инвалидов по интернету не зарегистрированные в РФ лекарства. Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава 15 августа написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. В понедельник прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
В июле этого года в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с "Фризиумом". Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московский главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Песков тогда говорил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
600001
Обсудить 0
Дмитрий ПесковРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль назвал разговоры о "радиоактивном облаке" под Архангельском абсурдом
РИА
Новости
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов заявил о провале защиты бизнеса от чиновников
Президент РФ Владимир Путин
Путин: россияне не удовлетворены работой первичного звена здравоохранения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "изъять из общества" "оборзевших" силовиков
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в Басманном суде Москвы. 12 июля 2019
Песков не стал комментировать увольнение зампреда ПФР Иванова
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон опубликовал пост на русском языке
Остров Ольхон на озере Байкал
СПЧ попросил ограничить природопользование в экологической зоне Байкала
Вода в бассейне
Руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна в Турции
Комар
Ученый объяснил, почему в Москве этим летом мало комаров
Антропоморфный робот Федор
"Роскосмос" нашел попутчицу космическому роботу "Федору"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Обстановка у суда, где рассмотрят жалобу на арест Вышинского, спокойная
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Волочкова резко ответила на критику фотографий со шпагатами
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой
Оплата услуг ЖКХ
В Петербурге возбудили дело из-за рекламы на счетах за электроэнергию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния