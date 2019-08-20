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РИА Новости

В Кремле пока не получили предложение о награждении бортпроводницы Ан-24

14:07 20.08.2019
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
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Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле пока не получали предложение о представлении к награде бортпроводницы аварийно севшего в Нижнеангарске самолета, которая сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак просит президента РФ Владимира Путина представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в июне Ан-24.
"Нет, пока я не видел такого предложения. Мы читали материалы СМИ, но непосредственно внесения пока не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле данное предложение.
Утром 27 июня пассажирский Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет загорелся, погибли пилот и бортмеханик. Восемь человек попали в больницу. В пресс-службе ЕР напомнили, что бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово. Архивное фото
25 декабря 2016, 08:58РИА Новости
Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001-2016 годах
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Андрей ТурчакДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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