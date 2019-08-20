В Кремле заявили, что наметок по встрече Путина и Зеленского пока нет

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пока нет никаких наметок по возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи лидеров.
"Также нет никаких наметок по срокам проведения "нормандского формата". Работа ведется, как только будет что-то согласовано - мы вас проинформируем", - добавил он.