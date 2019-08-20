В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно, эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, (Владимира) Путина и (Эммануэля) Макрона, и как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что за несколько недель и за несколько месяцев подобное испытание подготовить невозможно. "Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действия привели к слому ДРСМД", - добавил Песков.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа.