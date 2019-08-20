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РИА Новости

В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона

14:01 20.08.2019 (обновлено: 14:57 20.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле охарактеризовали переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном как насыщенные, конструктивные и доверительные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча двух глав государств состоялась накануне в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Она продлилась около 3,5 часа.
"Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", — сообщил Песков.
Он отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадения позиции Путина и Макрона по всем вопросам.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия", — добавил представитель Кремля.
В то же время, по словам Пескова, Макрон узнал позицию России "от первоисточника" — от главы государства.
Стороны обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине, подчеркнул он.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в нормандском формате, которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи", — сообщил Песков.
Кроме того, в рамках визита Путина во Францию состоялись еще и переговоры с участием двух делегаций, двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам, заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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