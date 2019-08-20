Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019

Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense

Инцидент произошел утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано.

Homem armado faz reféns durante sequestro a ônibus no Rio de Janeiro https://t.co/zxUE5Qbwk0 pic.twitter.com/EnXfT1EREY — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) August 20, 2019

По предварительным данным, захватчик представился офицером военной полиции. Он потребовал от водителя остановить автобус и угрожает залить машину бензином.

Сколько человек остаются в автобусе, пока неизвестно. По сведениям издания, мужчина уже освободил по меньшей мере четырех человек — трех женщин и мужчину. Портал Globo пишет о пяти освобожденных заложниках, однако, по его данным, еще 17 остаются в автобусе.