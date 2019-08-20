МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
Инцидент произошел утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро полностью заблокировано.
Homem armado faz reféns durante sequestro a ônibus no Rio de Janeiro https://t.co/zxUE5Qbwk0 pic.twitter.com/EnXfT1EREY— Jornal A Tribuna (@atribunasantos) August 20, 2019
По предварительным данным, захватчик представился офицером военной полиции. Он потребовал от водителя остановить автобус и угрожает залить машину бензином.
Сколько человек остаются в автобусе, пока неизвестно. По сведениям издания, мужчина уже освободил по меньшей мере четырех человек — трех женщин и мужчину. Портал Globo пишет о пяти освобожденных заложниках, однако, по его данным, еще 17 остаются в автобусе.
Представители правоохранительных органов, включая военную полицию, ведут переговоры с захватчиком, мотивы которого пока неизвестны. На место прибыл спецназ.
Homem armado ameaça passageiros em ônibus na ponte Rio-Niterói; SIGA: https://t.co/ewI0DBW0s7 #G1 pic.twitter.com/4MVWfHYCyR— G1 (@g1) August 20, 2019