Песня Билли Айлиш возглавила чарт Billboard Hot 100

Хит 20-летнего хип-хоп певца побил предыдущие рекорды чарта по времени, проведенному на первом месте. До него дольше всех (16 недель) удерживали лидерство песня One Sweet Day Мэрайи Кэри (1995-1996) и трек Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки (2017).