Песня Билли Айлиш возглавила чарт Billboard Hot 100

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Композиция популярной американской исполнительницы Билли Айлиш Bad Guy возглавила чарт Billboard Hot 100, после того как первую строчку рекордные 19 недель занимала песня Old Town Road рэпера Lil Nas X, сообщает Independent.
Хит 20-летнего хип-хоп певца побил предыдущие рекорды чарта по времени, проведенному на первом месте. До него дольше всех (16 недель) удерживали лидерство песня One Sweet Day Мэрайи Кэри (1995-1996) и трек Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки (2017).
Версия Old Town Road, занявшая первое место в чарте 13 апреля, - ремикс, написанный при участии кантри-певца Билли Рэя Сайруса. Он стал абсолютным рекордом Billboard Hot 100 за всю его историю.
Предыдущие лидеры чарта поздравили 17-летнюю Билли Айлиш c ее достижением.
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