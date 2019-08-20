СБУ прекратила трансляцию российских каналов в Черкасской области

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины прекратила трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе в Черкасской области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, к представителю Нацсовета по ТВ поступило сообщение о том, что в гостинично-ресторанном комплексе "Хуторок" города Смелы зафиксировали трансляцию через спутник ограниченных для ретрансляции на Украине российских телеканалов "РТР планета", "ТНТ", "Россия-24", "Первый канал".

"Представитель Нацсовета в Черкасской области Надежда Горбаченко совместно с работниками Управления СБУ провели проверку информации, которая была подтверждена. После разговора с хозяйкой общественного заведения Кухарской Л.Г. и разъяснения ей требований действующего законодательства показ телеканалов прекращен", - говорится в сообщении.

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.