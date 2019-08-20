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РИА Новости

В Испании объявили санитарную тревогу в связи со вспышкой листериоза

13:49 20.08.2019
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза объявлена в Испании, заявила министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо.
Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия на юге страны листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы.
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"Органы местного самоуправления получили предупреждения о тревоге по двум сетям оповещения: тревога, связанная с продовольственной безопасностью, также была активирована санитарная тревога", - сообщила Карседо в интервью радиостанции Cadena SER.
Тревога была объявлена 16 августа, когда появились первые случаи заражения и был установлен очаг вспышки. Как установили власти, источником распространения инфекции является мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.
Газета Periodico сообщает, что мясной рулет реализовывался в основном в Андалусии, но его минимальные партии были отправлены также в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и на канарский остров Тенерифе. Пока за пределами Андалусии один возможный, но еще не подтвержденный случай заражения листериозом был выявлен в Мадриде.
Отмечается, что среди госпитализированных с листериозом 15 беременных женщин. Их состояние вызывает особую тревогу медиков, поскольку вызывающая заболевание бактерия с высокой вероятностью может стать губительной для плода.
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Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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