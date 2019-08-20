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РИА Новости

Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу, показал опрос

13:43 20.08.2019 (обновлено: 14:09 20.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага
Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Граждане Германии больше доверяют российскому президенту Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Так, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, тех, кто больше доверяет Трампу, чем Путину, всего шесть процентов, тогда как противоположной позиции придерживаются 27 процентов опрошенных. При этом 37 процентов заявили, что равно доверяют обоим.
В последнее время отношения Вашингтона и Берлина осложняют разногласия по некоторым политическим и экономическим вопросам. В частности, президент США неоднократно отмечал недостаточный вклад Германии в оборонные расходы — сейчас они составляют только один процент от ВВП, тогда как, уверен Трамп, Германия должна платить гораздо больше.
В 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. Львиную долю бюджета альянса составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Берлин планирует повышать расходы на оборону постепенно в течение десяти лет: в этом году их планируется увеличить до 1,34 процента от ВВП.
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DPAДональд ТрампВладимир ПутинМоскваГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто больше доверяет Путину немцы или россияне? Если брать реальные данные соцопросов.
20 августа, 14:01
sshumov.1973
5200115
А где вы видели, реальные данные соц. опросов? Это те, которым оппозиция - доверят?
20 августа, 14:17
Pankraz .
710004
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