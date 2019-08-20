В Самарской области после отравления ульяновцев изъяли двести литров масла

САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Двести литров подсолнечного масла домашнего производства, которым, предположительно, отравились 13 жителей Ульяновской области, изъяты в Самарской области, сообщила во вторник РИА Новости представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. По информации источника, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

"Масло изготовил обычный пенсионер, который не являлся сельхозтоваропроизводителем. Изготовление масла – это его хобби. Всего он изготовил 215 литров, из них 200 литров он отправил в Самарскую область. Мы находимся на связи с коллегами из Самарской области. Они нам сообщили, что эти 200 литров масла также изъяты", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что у пенсионера осталось 15 литров: пять оставил себе, остальное отдал своей дочери, которая часть раздала по знакомым. "Они употребили в пищу это масло, после чего были госпитализированы с отравлением", - уточнила представитель министерства.

По ее словам, остатки масла в Ульяновской области также изъяты. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов забрали для экспертизы установку, с помощью которой пенсионер перегонял масло.