Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минобороны Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".

На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка.

Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно, отмечает Минобороны.

"Альтиус-У" — окончательный облик беспилотника. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

Особенность аппарата заключается в том, что им можно управлять через спутниковый канал, а это делает радиус его применения практически неограниченным.