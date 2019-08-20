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РИА Новости

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"

13:38 20.08.2019 (обновлено: 14:57 20.08.2019)
51493
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка.
Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно, отмечает Минобороны.
"Альтиус-У" — окончательный облик беспилотника. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.
Особенность аппарата заключается в том, что им можно управлять через спутниковый канал, а это делает радиус его применения практически неограниченным.
"Альтиус" впервые представили в качестве экспериментальной модели на форуме "Армия-2015".
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16 августа, 12:12Новое оружие России
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
94011129826
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Это конечно, жесть. Но хотя бы что-то.
20 августа, 14:06
Сергей Скрыльков
14832287
Куда нам до вас:)))
20 августа, 14:17
Aleks C
68100206
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