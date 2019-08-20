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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали идею создания комедии о войне в Донбассе

13:37 20.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и его жена
Петр Порошенко и его жена
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и его жена. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко назвал "безнравственным" создание комедии о войне в Донбассе и выделение Украинским культурным фондом денег на это.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой экс-президента Украины Мариной Порошенко, выделил 8,9 миллиона (22,3 млн рублей) на комедийный фильм "Котик с горящими глазами". Картина будет повествовать о войне в Донбассе, сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на отчет фонда.
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"Идея посмеяться над трагическими событиями в Донбассе могла прийти в голову только человеку, лишенному элементарных чувств нравственности и полностью потерявшему связь с реальностью. А люди, финансирующие подобные идеи, должны иметь сильную мотивацию, в виде отмывания кругленькой суммы, ведь Марина Порошенко возглавляет Украинский культурный фонд, и деньги дает не из своего кармана", - говорится в публикации Марочко в его Telegram-канале.
По его мнению, создание комедии о горе, которое охватило всю страну - это "плевок в душу не только жителям Донбасса, но и украинцам".
"Я думаю, сложно будет объяснить матерям и жёнам украинских военнослужащих, потерявшим своих близких в этой войне, почему из бюджета страны, который и так трещит по швам, выделяют деньги на подобный бред, а не на помощь тем, кто лишился кормильцев. Десяткам тысяч калек, которые получили свои травмы в конфликте, тоже будет не до смеха…", - заключил Марочко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРМарина ПорошенкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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