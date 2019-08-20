В ЛНР прокомментировали идею создания комедии о войне в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко назвал "безнравственным" создание комедии о войне в Донбассе и выделение Украинским культурным фондом денег на это.

Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой экс-президента Украины Мариной Порошенко, выделил 8,9 миллиона (22,3 млн рублей) на комедийный фильм "Котик с горящими глазами". Картина будет повествовать о войне в Донбассе, сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на отчет фонда.

"Идея посмеяться над трагическими событиями в Донбассе могла прийти в голову только человеку, лишенному элементарных чувств нравственности и полностью потерявшему связь с реальностью. А люди, финансирующие подобные идеи, должны иметь сильную мотивацию, в виде отмывания кругленькой суммы, ведь Марина Порошенко возглавляет Украинский культурный фонд, и деньги дает не из своего кармана", - говорится в публикации Марочко в его Telegram-канале.

По его мнению, создание комедии о горе, которое охватило всю страну - это "плевок в душу не только жителям Донбасса, но и украинцам".