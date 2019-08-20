Дарья Донцова написала сценарий для нового сериала "Союзмультфильма"

"Это история, рассчитанная на возраст 4-7 лет. Разработана вся линейка персонажей. Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели. К концу года произведем 3-4 серии, план всего на 26 серий как минимум, если найдем партнера, то пойдем на 52 серии", — рассказала Слащева.