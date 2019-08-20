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РИА Новости
Культура

Дарья Донцова написала сценарий для нового сериала "Союзмультфильма"

13:37 20.08.2019
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© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
Российская писательница Дарья Донцова
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
Российская писательница Дарья Донцова. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первую серию мультфильма "Детективные истории", сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, также ведется работа над полным метром, сообщила журналистам во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Это история, рассчитанная на возраст 4-7 лет. Разработана вся линейка персонажей. Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели. К концу года произведем 3-4 серии, план всего на 26 серий как минимум, если найдем партнера, то пойдем на 52 серии", — рассказала Слащева.
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Главными героями станут Сова и Бельчонок. Также студия планирует создать полный метр "Детективных историй". Бюджет фильма может составить около 300-350 миллионов рублей, добавила председатель правления студии.
Кроме того, на стадии разработки находятся три сериала в технике кукольной анимации, сообщила Слащева.
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КультураСоюзмультфильмДарья ДонцоваМосква
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