Ульяновские власти изъяли остатки масла, которым отравились жители

САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Подсолнечное масло домашнего производства, которым, предположительно, отравились 13 жителей Ульяновской области, отсутствует на прилавках магазинов, сообщила во вторник РИА Новости представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после отравления нескольких жителей региона поручил выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло частного производителя на прилавках сельских магазинов.

"Торговые точки были проверены. Масло это в продажу не поступало. Это продукт не брендированный. Сделано оно было не в тех масштабах, чтобы его продавать", - сказала собеседница агентства.

Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, позже один из них скончался. В воскресенье, по данным ведомства, были госпитализированы еще двое детей и трое взрослых, двое из них – с кровотечением. Кроме того, по информации минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением.