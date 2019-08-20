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РИА Новости

Ульяновские власти изъяли остатки масла, которым отравились жители

13:36 20.08.2019 (обновлено: 13:37 20.08.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Подсолнечное масло домашнего производства, которым, предположительно, отравились 13 жителей Ульяновской области, отсутствует на прилавках магазинов, сообщила во вторник РИА Новости представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после отравления нескольких жителей региона поручил выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло частного производителя на прилавках сельских магазинов.
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"Торговые точки были проверены. Масло это в продажу не поступало. Это продукт не брендированный. Сделано оно было не в тех масштабах, чтобы его продавать", - сказала собеседница агентства.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, позже один из них скончался. В воскресенье, по данным ведомства, были госпитализированы еще двое детей и трое взрослых, двое из них – с кровотечением. Кроме того, по информации минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением.
Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. По информации источника, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
Производство растительного масла
16 августа, 22:20РИА Новости
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
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