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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Организаторы "Стенограффии" ответили на претензии верующих к работе Лампаса

13:35 20.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого в Екатеринбурге была создана работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) в виде гигантского креста, не считают это граффити оскорблением чувств верующих, сообщила журналистам во вторник координатор фестиваля Анна Клец.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Ранее представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала руководителей области и города закрасить работу художника, так как "попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно".
Позже руководитель фестиваля "Стенограффия" предложил епархии ввести своего представителя в комиссию фестиваля.
"Эта работа не является объектом, который направлен на то, чтобы оскорблять чувства верующих. Это объект искусства. Поэтому мы выслушали мнение (верующих), но с нашей точки зрения, и с экспертной тоже, здесь нет оскорбления чувств верующих", - сказала Клец.
Она также опровергла информацию о том, что фестиваль отныне будет согласовывать свои работы с представителем епархии.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
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"Не согласовывать работы. У нас не будет такого, что нам скажут: "Нет, вы это не будете рисовать". У нас появился в команде консультант, который на случай таких моментов, когда православное сообщество не понимает нашу работу, будет доносить эту информацию до православного сообщества и объяснять, что это никакой не экстремизм, это – искусство. Поэтому нет такой формулировки – "согласовывание", - отметила Клец в ответ на просьбу объяснить, действительно ли работы фестиваля будут согласовываться с епархией.
Ранее сообщалось, что 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Во вторник стало известно, что художник 26 августа прилетит в Екатеринбург восстанавливать свою работу.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбургрелигия
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