Организаторы "Стенограффии" ответили на претензии верующих к работе Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого в Екатеринбурге была создана работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) в виде гигантского креста, не считают это граффити оскорблением чувств верующих, сообщила журналистам во вторник координатор фестиваля Анна Клец.

Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Ранее представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала руководителей области и города закрасить работу художника, так как "попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно".

Позже руководитель фестиваля "Стенограффия" предложил епархии ввести своего представителя в комиссию фестиваля.

"Эта работа не является объектом, который направлен на то, чтобы оскорблять чувства верующих. Это объект искусства. Поэтому мы выслушали мнение (верующих), но с нашей точки зрения, и с экспертной тоже, здесь нет оскорбления чувств верующих", - сказала Клец.

Она также опровергла информацию о том, что фестиваль отныне будет согласовывать свои работы с представителем епархии.

"Не согласовывать работы. У нас не будет такого, что нам скажут: "Нет, вы это не будете рисовать". У нас появился в команде консультант, который на случай таких моментов, когда православное сообщество не понимает нашу работу, будет доносить эту информацию до православного сообщества и объяснять, что это никакой не экстремизм, это – искусство. Поэтому нет такой формулировки – "согласовывание", - отметила Клец в ответ на просьбу объяснить, действительно ли работы фестиваля будут согласовываться с епархией.