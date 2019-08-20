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РИА Новости
Культура

Российскую пару дисквалифицировали на Чемпионате мира по танго из-за ссоры

13:46 20.08.2019 (обновлено: 14:01 20.08.2019)
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© Фото : из личного архива Ирины Перетятко, директора оркестра Solo TangoКирилл Паршаков и Анна Гудыно
Кирилл Паршаков и Анна Гудыно
© Фото : из личного архива Ирины Перетятко, директора оркестра Solo Tango
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Претендентов на победу на Чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос- Айресе, российскую пару Кирилла Паршакова и Анну Гудыно дисквалифицировали из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами, сообщила РИА Новости директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятко.
"Выступление этой пары - чемпионов Европы получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение. На мой взгляд – это слишком", - рассказала Перетятко.
По ее словам, пара танцевала под музыку, написанную специально для них музыкантами оркестра Solo Tango. Хореографию ставили Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина - первые российские чемпионы мира по аргентинскому танго 2018 года.
Кирилл Паршаков и Анна Гудыно – не только партнеры по танго, они муж и жена. Их трехлетний перерыв в выступлениях на Чемпионате мира был связан с рождением ребенка.
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