Российскую пару дисквалифицировали на Чемпионате мира по танго из-за ссоры

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Претендентов на победу на Чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос- Айресе, российскую пару Кирилла Паршакова и Анну Гудыно дисквалифицировали из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами, сообщила РИА Новости директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятко.

"Выступление этой пары - чемпионов Европы получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение. На мой взгляд – это слишком", - рассказала Перетятко.

По ее словам, пара танцевала под музыку, написанную специально для них музыкантами оркестра Solo Tango. Хореографию ставили Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина - первые российские чемпионы мира по аргентинскому танго 2018 года.