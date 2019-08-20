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РИА Новости

Ученые узнали, как смартфон влияет на продуктивность работы мозга

13:30 20.08.2019 (обновлено: 15:55 20.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Использование мобильного телефона для отвлечения от решения задач не помогает мозгу "перезагрузиться", а, напротив, приводит к еще большему истощению интеллектуальных ресурсов, пишет портал Eurekalert.
К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета (США) после эксперимента с участием 414 студентов. Они составляли анаграммы из 20 наборов букв – по десять до и после перерыва.
Во время отдыха участникам нужно было пройти тест — сделать три покупки в магазине, уложиться в определенный бюджет, а затем обосновать выбор. Члены разных групп выполняли задание на смартфоне, компьютере или на бумаге. В контрольной группе перерыва не было.
Результаты эксперимента показали, что пользовавшимся смартфонами участникам для выполнения тестов понадобилось потратить на 19% больше времени, чем остальным. При этом их результат оказался хуже — они решили на 22% меньше заданий, нежели представители других групп.
Ученые предполагают, что отвлекаться на телефон вредно для концентрации внимания пользователя на других проблемах.

"Смартфоны могут оказывать такой эффект, потому что даже один взгляд на экран приводит человека к мыслям о проверке сообщений, коммуникации с людьми или поиске постоянно обновляющейся информации. В случае с другими гаджетами — ноутбуками или домашними компьютерами — это менее заметно", — отметила один из авторов исследования Терри Курцберг.

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