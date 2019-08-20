На Украине хотят выплачивать вознаграждение обличителям коррупции

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Законопроекты, в которых будет прописан порядок уведомления о коррупционных правонарушениях и которые будут предусматривать материальное вознаграждение для обличителей коррупционных схем в пределах 10% от размера неправомерной выгоды, готовят в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

По данным пресс-службы, во вторник офис президента Украины обсудил с представителями общественных организаций и международными партнерами механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции.

"Проекты законов, которые готовятся, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки)", - говорится в сообщении.