В Сибири за сутки потушили 40 очагов природных пожаров

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сорок очагов лесных пожаров ликвидировано за сутки в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает во вторник МЧС России.

"За прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края потушено 40 очагов природных пожаров на площади 12 647 гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на территории РФ за сутки потушено 70 очагов на площади 104 449 гектаров.