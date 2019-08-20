ЮАР рассмотрит возможность использования модульных ядерных технологий

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр энергетики и минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил, что власти страны планируют рассмотреть возможность использования модульных технологий в атомной энергетике.
"Мы рассматриваем возможность положения о модульных ядерных технологиях. Здесь мы возвращаемся к резолюции, которую приняло правительство: не принимать большие проекты в атомной энергетике, а действовать в том темпе и той стоимости, которую страна может себе позволить… В области модульных (технологий)", - сказал министр на встрече с журналистами, трансляция которой велась на аккаунте министерства в Twitter.
В начале 2017 года сообщалось, что госкорпорация "Росатом" подала материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений. Осенью 2017 года Росатом заявлял, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса позже заявил, что из-за финансовых трудностей страна пока не может позволить себе развивать атомную энергетику.