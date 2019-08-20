Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".

Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с президентом республики Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.

Как сообщила пресс-служба, ещё одна проблема, о которой говорил Асад, это нехватка преподавателей русского языка в стране. Президент Сирии отметил, что все больше сирийцев хотят изучать русский, однако в САР недостаточно преподавателей, поэтому и число учащихся в настоящее время невозможно увеличить.

"Это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали образование в России", - пояснил Асад, слова которого приводятся в сообщении.

"Он попросил Саблина подключиться к решению этой проблемы. Асад сказал, что понимает, что Россия не может прислать преподавателей во все школы Сирии, но возможно было бы рассмотреть вопрос о создании центров изучения языка во всех провинциях Сирии или организовать какие-то курсы для сирийцев даже с начальным уровнем языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов", - сообщила пресс-служба по итогам встречи Саблина с Асадом.

Кроме того, сирийский лидер пояснил, что это способствовало бы решению одной из важных проблем арабских стран - приверженность либо к Западу, либо к ваххабизму и террористическим идеям. Изучение русского языка, по мнению Асада, давало бы альтернативу и способствовало примирению, отмечается в сообщении.