Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T13:18Z
https://ria.ru/20190820/1557667283.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152081/40/1520814097_0:0:2974:1673_1036x0_80_0_0_41f0a596df78257d43eace162cce51e9.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка

13:18 20.08.2019
483
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с президентом республики Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб в Сирии
19 августа, 14:58Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Силовой компонент". Эксперт о ситуации в провинции ИдлибСирийские ВВС нанесли удар по турецкому военному конвою в Идлибе, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин прокомментировал ситуацию.
Как сообщила пресс-служба, ещё одна проблема, о которой говорил Асад, это нехватка преподавателей русского языка в стране. Президент Сирии отметил, что все больше сирийцев хотят изучать русский, однако в САР недостаточно преподавателей, поэтому и число учащихся в настоящее время невозможно увеличить.
"Это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали образование в России", - пояснил Асад, слова которого приводятся в сообщении.
"Он попросил Саблина подключиться к решению этой проблемы. Асад сказал, что понимает, что Россия не может прислать преподавателей во все школы Сирии, но возможно было бы рассмотреть вопрос о создании центров изучения языка во всех провинциях Сирии или организовать какие-то курсы для сирийцев даже с начальным уровнем языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов", - сообщила пресс-служба по итогам встречи Саблина с Асадом.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
19 августа, 17:40Радио
Напряжение усиливается: эксперты о противостоянии Турции и Сирии в Идлибе
Кроме того, сирийский лидер пояснил, что это способствовало бы решению одной из важных проблем арабских стран - приверженность либо к Западу, либо к ваххабизму и террористическим идеям. Изучение русского языка, по мнению Асада, давало бы альтернативу и способствовало примирению, отмечается в сообщении.
Саблин пообещал президенту, что этот вопрос будет обсуждаться на дискуссионной площадке "Единой России".
2100000
Обсудить 1
Война в СирииБашар АсадСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад на встрече с Саблиным заявил о позитивных изменениях ситуации в Сирии
РИА
Новости
Флаг Германии на здании Рейхстага
Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу, показал опрос
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон хочет быть посредником между Россией и Европой, считает эксперт
Здание телеканала CNN в Атланте
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Лента
новостей
Президент Сирии Башар Асад
Бои в Идлибе выявили поддержку террористов Турцией, заявил Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Депутат Саблин подарил Асаду корабельный колокол от Черноморского флота
Вид на Каракас
Россия предостерегла США от попыток установить блокаду Венесуэлы
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Швеции
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СБУ прекратила трансляцию российских каналов в Черкасской области
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США заявил об усилении ИГ в некоторых районах Ирака и Сирии
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Ситуация в Идлибе
Путин поддержал усилия сирийской армии по нейтрализации террористов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния