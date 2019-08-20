Криптограф может получить бонус за систему электронного голосования в МГД

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Французский криптограф получит 1 млн рублей в качестве бонуса, если по итогам третьего теста никому не удастся взломать систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее Венедиктов сообщил, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей. В СМИ появилась информация, что уязвимости в системе обнаружил эксперт-криптограф из Франции. Позже Венедиктов написал в Telegram, что если во время теста 21 августа кто-то из хакеров взломает систему голосования, то получит 2 млн рублей. Если нет, деньги уйдут тем, кто помог усовершенствовать программу, добавил он.

"Зависит от завтрашнего теста. Если не взломают, то первый миллион его (француза), второй миллион между остальными претендентами, которых выдвинет рабочая группа э-штаба", - сказал Венедиктов в ответ на вопрос, получит ли вознаграждение французский криптограф за то, что нашел уязвимости в системе.

Как ранее сообщал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, с 12 по 22 августа планируется провести третий этап открытого тестирования системы электронного голосования. С 12 числа открылась запись для граждан пилотных избирательных округов, само голосование пройдет 21 августа.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.