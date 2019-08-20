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РИА Новости

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

13:13 20.08.2019 (обновлено: 13:44 20.08.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
Здание телеканала CNN в Атланте. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".
В эфире CNN ведомство зафиксировало ряд случаев, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ.
Согласно закону, уровень звука в рекламных роликах и анонсах не должен превышать средний уровень громкости прерываемой программы.
ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе.
Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.
Логотип Google
27 июня, 09:43РИА Новости
ФАС за три года выписала штрафов Google почти на 440 миллионов рублей
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РоссияФАСCNN (телеканал)Экономика
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