ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".
В эфире CNN ведомство зафиксировало ряд случаев, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ.
Согласно закону, уровень звука в рекламных роликах и анонсах не должен превышать средний уровень громкости прерываемой программы.
ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе.
Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.