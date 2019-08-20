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РИА Новости

Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам

13:13 20.08.2019 (обновлено: 17:31 20.08.2019)
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© Фото : MarConsult Schiffahrt Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
© Фото : MarConsult Schiffahrt
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. Пираты вышли на связь, судно стоит в порту Дуалы, происходит смена экипажа.
Судно в море
Вчера, 09:48РИА Новости
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
"Другая сторона понимает важность состояния здоровья всех членов экипажа, пообещала организовать осмотр доктором (сегодня - ред.)", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, похищенным морякам будут переданы лекарства от малярии для профилактики, необходимая одежда и продукты питания.
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