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РИА Новости

Правительство утвердило выделение трех миллиардов рублей на льготный лизинг

13:13 20.08.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило выделение 3 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме, следует из материалов на сайте кабмина.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине августа говорил, что правительство планирует распределить ряд субсидий, в частности, речь шла о выделении из резервов дополнительных 3 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме, что позволит приобрести в лизинг не менее 2,3 тысячи единиц колесных транспортных средств и свыше 22 тысяч автомобилей по программам кредитования
"В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства ... 1 миллиард рублей на предоставление в 2019 году субсидий ... на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций ... в размере 2 миллиарда рублей на предоставление в 2019 году субсидий ... российским кредитным организациям", - говорится в материалах кабмина во вторник.
Кабмин уточняет, что в первом случае должна быть обеспечена реализация не менее 2,3 тысячи автомобилей, во втором - не менее 22 тысяч.
Минпромторгу РФ поручено представить доклад об эффективности распоряжения средствами до 1 февраля 2020 года.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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