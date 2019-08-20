Правительство утвердило выделение трех миллиардов рублей на льготный лизинг

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило выделение 3 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме, следует из материалов на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине августа говорил, что правительство планирует распределить ряд субсидий, в частности, речь шла о выделении из резервов дополнительных 3 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме, что позволит приобрести в лизинг не менее 2,3 тысячи единиц колесных транспортных средств и свыше 22 тысяч автомобилей по программам кредитования

"В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства ... 1 миллиард рублей на предоставление в 2019 году субсидий ... на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций ... в размере 2 миллиарда рублей на предоставление в 2019 году субсидий ... российским кредитным организациям", - говорится в материалах кабмина во вторник.

Кабмин уточняет, что в первом случае должна быть обеспечена реализация не менее 2,3 тысячи автомобилей, во втором - не менее 22 тысяч.