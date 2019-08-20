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РИА Новости

Источник рассказал о переговорах с пиратами, захватившими в Африке россиян

13:10 20.08.2019 (обновлено: 17:53 20.08.2019)
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© AFP 2019 / MOHAMED DAHIRВооруженный пират на берегу океана
Вооруженный пират на берегу океана
© AFP 2019 / MOHAMED DAHIR
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Похитившие российских моряков у берегов Камеруна пираты готовы к ежедневным контактам, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. Пираты вышли на связь, судно стоит в порту Дуалы, происходит смена экипажа.
"Договорились о ежедневных (контактах - ред.). Сумели переговорить с капитаном и старшим механиком, они подтвердили, что все восемь членов экипажа находятся вместе. Отношения между экипажем и другой стороной более-менее комфортные и стабильные", - сказал источник.
Судно в море
19 августа, 16:05РИА Новости
Среди похищенных пиратами у Камеруна моряков есть украинец, заявил источник
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