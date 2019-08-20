Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

ПАРИЖ, 20 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Командир судна принял такое решение из-за оповещения, связанного с системой торможения, уточнил собеседник агентства.
"Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет", — добавил представитель Air France.
После технических проверок лайнер продолжит полет.