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РИА Новости

У "Роскосмоса" нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин

13:03 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ПЯТИГОРСК/МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Роскосмос" из-за отсутствия финансирования не разрабатывает солнечный парус, использующий силу солнечного ветра для движения, но не видит технических проблем для реализации такого проекта.
Об этом заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".
"У нас есть институт, технология, она понятна. В настоящее время физической разработки не ведётся в силу того, что мы ограничены в финансировании. Если нам добавят финансирование, то мы такой аппарат сделать сможем, но пока [проект] находится в стадии научно-исследовательской стадии", - сказал он.
В конце июля американский спутник LightSail-2 с солнечным парусом впервые приподнял высоту орбиты за счет использования давления солнечного ветра.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Как сообщали ранее РИА Новости в холдинге "Швабе", их специалисты разрабатывают проект выведения на орбиту линзы, которая будет способна "ловить" и передавать солнечную энергию перспективным космическим кораблям.
В 1993 году Россия провела космический эксперимент "Знамя-2". В ходе него с использованием грузового корабля "Прогресс М-15" впервые в истории в космосе был развернут солнечный парус диаметром 20 метров. Пленка использовалась для освещения ночной стороны Земли отраженным солнечным светом.
Второй эксперимент "Знамя-2,5" в 1999 году завершился неудачно. Полотно на грузовом корабле "Прогресс М-40" зацепилось за антенну и не раскрылось.
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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