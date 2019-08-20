Макрон хочет быть посредником между Россией и Европой, считает эксперт

ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего саммита "большой семерки" во французском Биаррице попытается выступить посредником для того, чтобы вывести отношения между Россией и Европой из тупика, сказал в беседе с РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Накануне во французском форте Брегансон состоялась встреча президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а 24 августа в городе Биарриц начнется саммит G7.

"G7 пройдет в Биаррице, и Эммануэль Макрон хочет выступить как медиатор и посредник для вывода российско-европейских отношений из тупика. Франция этим летом выступила с инициативой возвращения России в ПАСЕ. Французский лидер - убежденный европеец и перед лицом всех трудностей, с которыми столкнулся ЕС (это, в частности, и Brexit, и взаимодействие с администрацией президента США Дональда Трампа), он хочет хотя бы успокоить споры с Москвой", - отметил собеседник агентства.

Деланоэ считает, что "не стоит терять из виду и тот факт, что председательство в G7 переходит к США".

"Эммануэль Макрон может попытаться создать динамичный диалог между "большой семеркой" и Москвой с перспективой "подготовки площадки" для Дональда Трампа. Вопрос возвращения России в G7 пока не стоит, да и нет уверенности в том, что Москва этого хочет", - добавил эксперт.

Комментируя встречу в Брегансоне, Деланоэ отметил, что "Макрон остается верен своей линии, которой придерживается со встречи двух президентов в Версале в 2017 году - она в том, чтобы проводить диалог, даже если он идет трудно".