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РИА Новости

Макрон хочет быть посредником между Россией и Европой, считает эксперт

13:00 20.08.2019 (обновлено: 13:01 20.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего саммита "большой семерки" во французском Биаррице попытается выступить посредником для того, чтобы вывести отношения между Россией и Европой из тупика, сказал в беседе с РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 09:23Сказано в эфире - Радио Sputnik
Мнение: Макрон проявляет инициативу в оживлении европейского сотрудничестваПрезидент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал заявление французского лидера.
Накануне во французском форте Брегансон состоялась встреча президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а 24 августа в городе Биарриц начнется саммит G7.
"G7 пройдет в Биаррице, и Эммануэль Макрон хочет выступить как медиатор и посредник для вывода российско-европейских отношений из тупика. Франция этим летом выступила с инициативой возвращения России в ПАСЕ. Французский лидер - убежденный европеец и перед лицом всех трудностей, с которыми столкнулся ЕС (это, в частности, и Brexit, и взаимодействие с администрацией президента США Дональда Трампа), он хочет хотя бы успокоить споры с Москвой", - отметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 03:25РИА Новости
Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России
Деланоэ считает, что "не стоит терять из виду и тот факт, что председательство в G7 переходит к США".
"Эммануэль Макрон может попытаться создать динамичный диалог между "большой семеркой" и Москвой с перспективой "подготовки площадки" для Дональда Трампа. Вопрос возвращения России в G7 пока не стоит, да и нет уверенности в том, что Москва этого хочет", - добавил эксперт.
Комментируя встречу в Брегансоне, Деланоэ отметил, что "Макрон остается верен своей линии, которой придерживается со встречи двух президентов в Версале в 2017 году - она в том, чтобы проводить диалог, даже если он идет трудно".
"Даже если мы не можем говорить о "химии" между двумя мужчинами, факт остается фактом: встреча в Брегансоне подтвердила, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин завязали хороший уровень диалога и что их рабочие отношения действительно работают", - заключил собеседник агентства.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
19 августа, 19:45РИА Новости
Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине
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Эммануэль МакронЕвросоюзВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияВ мире
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