Девять мигрантов выпрыгнули за борт судна Open Arms у берегов Италии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Девять мигрантов со спасательного судна Open Arms, находящегося недалеко от итальянского острова Лампедуза, прыгнули за борт в попытке доплыть до берега, сообщила неправительственная организация в своем Twitter.

"Девять человек бросились в воду, пытаясь в отчаянии добраться до побережья Лампедузы. Наши спасатели и итальянская береговая охрана пытаются их спасти. Ситуация вышла из-под контроля", - говорится в сообщении Open Arms

Судно Open Arms стоит в нескольких сотнях метров от итальянского острова Лампедуза, но власти Италии не разрешают ему входить в порт. Испанские власти после отказа активистов следовать в андалусийский порт Альхесирас предложили принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне.

НПО все еще не соглашается направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию", которая сложилась на борту. Ранее сообщалось, что несколько мигрантов, узнав о предложении испанских властей, бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.