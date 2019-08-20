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РИА Новости
Культура

Наследники Успенского передали все права на Чебурашку "Союзмультфильму"

12:58 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Наследники Эдуарда Успенского передали все права на Чебурашку "Союзмультфильму" по желанию писателя, это позволит развивать историю персонажа в новых проектах, сообщила на пресс-конференции во вторник председатель правления студии Юлиана Слащева.
Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет в 2018 году. Успенский является автором десятков произведений, в том числе, "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу". По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.
"Буквально на днях мы договорились с наследниками о передаче всех прав на Чебурашку, которые также переходят к студии по его (Успенского) желанию... Это важный для нас этап, автор сам хотел, чтобы персонаж продолжал жить. Передача всех прав, включая права на переработку литературных произведений, дает нам возможность продолжать истории про Чебурашку с новыми авторами и сценаристам, думать о других форматах, не только о сериалах, но и, возможно, о полном метре", — сказала Слащева.
Документы, связанные с Чебурашкой, сейчас проходят формальное согласование, добавила она. "Мы для того, чтобы заключить подобную сделку, должны согласовать это с Минкультуры и Росимуществом. Мы принципиально обо всем договорились, документы ушли на согласование", - заключила Слащева.
Кадр из мультфильма Крокодил Гена(1969)
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В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов, в том числе, "Крокодила Гены". Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, а его образ создал в мультфильме "Крокодил Гена" Леонид Шварцман.
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КультураЮлиана СлащеваСоюзмультфильмЭдуард Успенский
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