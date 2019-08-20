Глава Финляндии заявил, что хочет обсудить с Путиным геополитику и Украину

ХЕЛЬСИНКИ, 20 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в среду в Хельсинки планирует обсудить главным образом геополитическую ситуацию и Украину с учетом предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России в ходе визита в Финляндию, который состоится 21 августа, планирует обсудить отношения РФ и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза.

"Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Ниинистё на пресс-конференции.

Президент Финляндии подчеркнул, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет.

На вопрос, будет ли затронута тема акций протеста в Москве, он ответил: "Эту тему только что обсуждали Путин и президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон во Франции. Да, вероятно, мы тоже об этом поговорим".

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.