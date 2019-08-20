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РИА Новости

Глава Финляндии заявил, что хочет обсудить с Путиным геополитику и Украину

12:56 20.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в среду в Хельсинки планирует обсудить главным образом геополитическую ситуацию и Украину с учетом предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России в ходе визита в Финляндию, который состоится 21 августа, планирует обсудить отношения РФ и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза.
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"Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Ниинистё на пресс-конференции.
Президент Финляндии подчеркнул, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет.
На вопрос, будет ли затронута тема акций протеста в Москве, он ответил: "Эту тему только что обсуждали Путин и президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон во Франции. Да, вероятно, мы тоже об этом поговорим".
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
Президент России, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны. Он также добавил, что российские власти будут делать все, чтобы внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссияУкраинаВ мире
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