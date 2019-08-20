СБУ задержала мужчину, готовившего серию взрывов ко Дню независимости

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала юношу, который вместе с сообщниками планировал серию взрывов во время массовых акций накануне Дня независимости.

День независимости Украины - государственный праздник, который ежегодно отмечается 24 августа с 1992 года.

"В Сумской области Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня независимости Украины. Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку... вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ во вторник.

По данным пресс-центра, правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на территории Сумской области", - добавили в СБУ.